Usa 2020, orari, numeri e Stati da tenere d’occhio: breve guida alla notte elettorale

Trump contro Biden. Oggi 3 novembre negli Stati Uniti gli elettori sono chiamati a decidere chi dei due candidati guiderà il Paese per i prossimi quattro anni. In molti Stati il voto è già iniziato. Il primo dato che emerge da queste elezioni è l’alta affluenza: stando ai dati del Us Elections Project dell’Università di Florida hanno già votato più di 97 milioni di cittadini, oltre due-terzi di quanti avevano votato nel 2016.

Il voto

Possono votare tutti i cittadini americani residenti negli Stati Uniti e all’estero che hanno compiuto almeno 18 anni. I cittadini non votano direttamente per il presidente ma per i cosiddetti “grandi elettori”, il cui numero varia da Stato a Stato a seconda della popolazione. Per vincere i candidati devono riuscire a ottenere almeno almeno 270 grandi elettori su un totale di 538. Anche se Biden dovesse ottenere più voti rispetto a Trump, che è probabile che accada, questo non vuol dire che riuscirà automaticamente ad aggiudicarsi una maggioranza di grandi elettori e quindi a vincere la gara per la Casa Bianca.

Ma domani negli Stati Uniti non si vota soltanto per la presidenza. I cittadini sceglieranno anche i nuovi membri del Congresso quando compileranno le loro schede. Quest’anno tutti i 435 seggi alla Camera sono in palio quest’anno, mentre sono in palio anche 33 seggi al Senato. I democratici controllano già la Camera e cercheranno di prendere il controllo anche del Senato per bloccare o ritardare i piani del presidente Trump qualora dovesse essere rieletto. Inoltre, gli americani dovranno esprimersi anche su oltre 100 altri temi. Per esempio, in Arizona, Montana, New Jersey e South Dakota si voterà anche per legalizzare la cannabis per scopi ricreativi.

EPA/CURTIS COMPTON | Joe Biden in un comizio in Georgia, 27 ottobre 2020

A che ora si sapranno i risultati?

Il voto si chiuderà ufficialmente domani, ma non tutti i risultati saranno noti entro il 3 novembre. I seggi cominceranno a chiudere nelle prime ore del mattino, verso l’una del mattino (orario italiano), a partire dagli Stati della costa orientale del Paese. I primi a comunicare i loro voti dovrebbero essere: Virginia, South Carolina, Georgia, Vermont, Indiana, West Virginia. Gli ultimi Stati in cui chiuderanno i seggi invece dovrebbero essere gli Stati della West Coast: California, Oregon, Washington e Idaho alle 5, Hawaii alle 6 e infine Alaska alle 7.

Visto il numero elevato di voti postali, saranno pochi gli Stati che avranno finito di verificare le schede entro le prime ore del mattino. Alcuni, come la Pennsylvania, cominceranno a contare i voti postali soltanto a partire dal 3 novembre. Secondo il New York Times saranno circa 8 gli Stati che per quell’ora avranno almeno il 98% dei risultati. Come spiega il sondaggista Nate Silver, tra questi ci dovrebbe essere anche la Florida, uno dei cosiddetti “swing states”.

EPA/BRANDEN CAMP | Il comizio di Donald Trump in Georgia, Usa 1 novembre 2020

Gli swing states: quali stati tenere d’occhio

Sono detti swing states gli Stati dotati di un numero elevato di grandi elettori dove il risultato è ancora in bilico tra repubblicani e democratici. Tra questi troviamo, oltre la Florida, anche Georgia, Iowa, North Carolina e Ohio. Se Biden dovesse vincere anche in uno solo di questi Stati, allora per Trump diventerebbe molto difficile vincere le presidenziali. Senza la Florida, inoltre, la strada per Trump sarebbe davvero in salita.

Per Biden sarà importante tenere una serie di Stati tradizionalmente democratici che però quattro anni fa hanno votato per Trump: parliamo della Pennsylvania, del Wisconsin e del Michigan, dove sarà fondamentale il voto dei cosiddetti “colletti blu”. Per vincere la Casa Bianca, Biden potrebbe anche perdere negli swing states sopra citati, ma deve per forza vincere in tutti gli stati in cui ha vinto Hillary Clinton – e aggiungere Michigan e Wisconsin.

La transizione di potere

Se nessuno dei due candidati dovesse vincere con un ampio margine il 3 novembre, dovremo aspettare diversi giorni o settimane per sapere il vincitore. Non è escluso, inoltre, che il voto venga deciso dalla Corte Suprema, come accadde nel 200 tra George Bush e Al Gore. La sfida nei tribunali è già cominciata per quanto riguarda per esempio i termini entro i quali i vari Stati possono contare i voti per corrispondenza. Ma l’incertezza sull’esito del voto è resa drammatica anche dall’atteggiamento del presidente Trump che più volte si è rifiutato di dire che avrebbe garantito una transizione pacifica del potere.

Leggi anche: