La petroliera russa intercettata da Londra e l’Ucraina: «Se l’Europa non ferma il traffico di petrolio lo faremo noi»

Una parte dell'Europa sta portando il sostegno a Kiev a un livello più alto. E ora capitani e ciurme sanno di rischiare arresto e interdizione

«Se non fermate voi europei questo traffico di greggio, allora lo faremo noi». Dall’autunno 2025 almeno dieci petroliere russe sono state abbordate da forze europee. Per quattro volte sono stati i francesi. Ieri è toccato al Regno Unito, sempre su richiesta di Parigi. E dell’Ucraina. A dicembre un drone di Kiev a lungo raggio ha colpito un tanker di Mosca da 250 metri tra Creta, Malta e la costa libica. Era vuoto, altrimenti sarebbe stata una catastrofe ambientale. Tutto questo dimostra, scrive il Corriere della Sera, che una parte d’Europa sta portando il sostegno all’Ucraina e l’autodifesa dalla Russia a un altro livello. Il blocco non cambia molto delle entrate russe da petrolio. Ma i capitani e le ciurme ora sanno che rischiano l’arresto e l’interdizione. E gli armatori possono perdere le navi.

L’abbordaggio

Il commando britannico ha abbordato e intercettato la nave Smyrtos, che batteva bandiera camerunense, nel Canale della Manica. Un video del raid diffuso dal governo mostra i commando britannici calarsi con le corde a bordo della nave, mentre i funzionari della NCA vengono ripresi mentre esaminano la documentazione. Il tenente colonnello Tom Quinn ha dichiarato ai giornalisti che, sebbene l’operazione comportasse diversi rischi, rappresentava una parte fondamentale dell’addestramento dei commando e che non avevano incontrato alcuna resistenza. «Una volta abbordata la nave e raggiunto il ponte, il dialogo con loro è stato professionale e sicuro, e l’equipaggio ci ha permesso di compiere le azioni necessarie per prendere il controllo della nave in sicurezza e portarla in rada», ha affermato.

La reazione di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X di essere grato alla Gran Bretagna per il fermo della petroliera. Kiev ha fatto pressioni sui suoi alleati affinché inasprissero le misure contro la flotta ombra, che a suo dire finanzia la macchina da guerra russa. «L’Europa ha urgente bisogno di adottare misure legislative che consentano non solo il fermo delle petroliere e le restrizioni sulle spedizioni di petrolio, ma anche la confisca del petrolio che trasportano. Questo contribuirà certamente ad avvicinare la pace», ha dichiarato a X. Il governo ha affermato che il Regno Unito ha sanzionato quasi 600 navi della “flotta ombra” russa fino ad oggi.

Le navi russe e il petrolio

Starmer, che si trova ad affrontare una potenziale sfida alla leadership e ha perso il suo ministro della Difesa la scorsa settimana a causa di una disputa sulla spesa militare, a marzo aveva autorizzato le forze armate britanniche ad abbordare e fermare navi russe che, secondo i governi occidentali, aiutano Mosca a esportare petrolio nonostante le sanzioni. Secondo un’analisi di Reuters, il cambio di posizione del primo ministro non ha avuto un impatto immediato sul numero di navi russe soggette a sanzioni che transitavano nelle acque del Regno Unito, e un numero simile di navi ha attraversato le sue acque sia prima che dopo l’annuncio. Fino a domenica, il coinvolgimento della Gran Bretagna negli sforzi per fermare le navi si era limitato al supporto delle operazioni francesi e statunitensi.

L’Italia

Il Corriere ricorda che petroliere russe in pessimo stato, sotto false bandiere e in violazione del diritto del mare passano di continuo anche nel Mediterraneo. provengono da Novorossijsk nel Mar Nero e dal Bosforo, dirette verso Gibilterra per poi fare rotta verso l’India o la Cina. Da Novorossijsk parte circa un quinto dell’export di greggio della Russia.