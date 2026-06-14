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L’annuncio di Starmer: «Intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa»

14 Giugno 2026 - 09:31 Alba Romano
flotta ombra russa
flotta ombra russa
Il primo ministro inglese ha spiegato che le operazioni sono durate sei ore e senza incidenti
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Le forze armate britanniche hanno intercettato nel canale della Manica la petroliera Smyrtos, ritenuta parte della cosiddetta “flotta ombra” utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. A renderlo noto è stato il primo ministro britannico Keir Starmer attraverso un messaggio pubblicato su X.

«Questa operazione, portata a termine con successo, rappresenta un ulteriore duro colpo per la Russia e dimostra a chi continua a sostenere la guerra di Vladimir Putin in Ucraina che non consentiremo loro di agire nell’ombra», ha dichiarato il premier.

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Secondo quanto riferito dalla BBC, l’operazione di intercettazione della petroliera è durata circa sei ore e si è conclusa senza incidenti. L’intervento si inserisce nell’ambito delle iniziative adottate da Londra per contrastare le attività della cosiddetta “flotta ombra”, la rete di navi utilizzata da Mosca per continuare a esportare petrolio nonostante le restrizioni imposte dall’Occidente.

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