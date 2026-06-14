L’annuncio di Starmer: «Intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa»
Le forze armate britanniche hanno intercettato nel canale della Manica la petroliera Smyrtos, ritenuta parte della cosiddetta “flotta ombra” utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. A renderlo noto è stato il primo ministro britannico Keir Starmer attraverso un messaggio pubblicato su X.
«Questa operazione, portata a termine con successo, rappresenta un ulteriore duro colpo per la Russia e dimostra a chi continua a sostenere la guerra di Vladimir Putin in Ucraina che non consentiremo loro di agire nell’ombra», ha dichiarato il premier.
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Secondo quanto riferito dalla BBC, l’operazione di intercettazione della petroliera è durata circa sei ore e si è conclusa senza incidenti. L’intervento si inserisce nell’ambito delle iniziative adottate da Londra per contrastare le attività della cosiddetta “flotta ombra”, la rete di navi utilizzata da Mosca per continuare a esportare petrolio nonostante le restrizioni imposte dall’Occidente.