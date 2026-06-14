L’annuncio di Starmer: «Intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa»

Il primo ministro inglese ha spiegato che le operazioni sono durate sei ore e senza incidenti

Le forze armate britanniche hanno intercettato nel canale della Manica la petroliera Smyrtos, ritenuta parte della cosiddetta “flotta ombra” utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. A renderlo noto è stato il primo ministro britannico Keir Starmer attraverso un messaggio pubblicato su X.

In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.



This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

«Questa operazione, portata a termine con successo, rappresenta un ulteriore duro colpo per la Russia e dimostra a chi continua a sostenere la guerra di Vladimir Putin in Ucraina che non consentiremo loro di agire nell’ombra», ha dichiarato il premier.

Secondo quanto riferito dalla BBC, l’operazione di intercettazione della petroliera è durata circa sei ore e si è conclusa senza incidenti. L’intervento si inserisce nell’ambito delle iniziative adottate da Londra per contrastare le attività della cosiddetta “flotta ombra”, la rete di navi utilizzata da Mosca per continuare a esportare petrolio nonostante le restrizioni imposte dall’Occidente.