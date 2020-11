Usa 2020, Kamala Harris al telefono con Joe Biden: «Ce l’abbiamo fatta» – Il video

Il filmato postato su Twitter dalla vice presidente eletta, sorridente e in tenuta da jogging. Poi un montaggio sulle note di Ray Charles. Il marito: «Sono così orgoglioso di te»

«Ce l’abbiamo fatta! Sarai il nuovo presidente degli Stati Uniti». La vice presidente eletta Kamala Harris, sorridente e in tenuta da jogging, ha telefonato a Joe Biden per festeggiare la vittoria del loro ticket alle elezioni presidenziali americane, annunciata dalla Cnn con la conquista della Pennsylvania. La senatrice ha postato anche un altro filmato celebrativo, riportato qui sotto: un montaggio sulle note di America the Beautiful di Ray Charles.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Mentre il marito di Harris, Doug Emhoff, ha pubblicato la foto di un abbraccio tra lui e la moglie con queste parole: «Sono così orgoglioso di te». Seguite da due cuori e due bandiere americane.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

Video: Twitter / @KamalaHarris

Leggi anche: