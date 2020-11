La vicepresidente eletta degli Stati Uniti d’America è salita sul palco di Wilmington, nel Delaware, tutta vestita di bianco. Ad attenderla, una folla con bandiere americane che l’ha applaudita a lungo fra clacson e festeggiamenti per il suo primo discorso ufficiale. «Non dobbiamo dare mai la democrazia per scontata», queste le parole che Kamala Harris ha scelto per sigillare la vittoria con Joe Biden. L’ex procuratrice ha ringraziato gli americani per aver fatto sentire la loro voce: «Grazie per aver votato in massa. Avete scelto la speranza, l’unità, la scienza e soprattutto la verità. Noi, la gente, ora abbiamo il potere di costruire un futuro migliore».

Parlando alle ragazze, Harris ha ricordato di «essere la prima donna vicepresidente: ma non sarò l’ultima. Questo è un Paese delle opportunità». E rivolgendosi alla bambine dice: «Sognate con grande ambizione e guidate con convinzione, noi saremo lì ad applaudirvi ad ogni passo. Questo è un Paese pieno di possibilità». Parlando poi a tutta la nazione Harris, come fatto subito dopo la vittoria da Biden, ha dichiarato: «Non importa per chi avete votato. Io e Joe Biden saremo leali, onesti e sempre pronti ad avere cura di tutti voi e delle vostre famiglie».

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020

