Usa 2020, le istituzioni europee strappano e si congratulano con Biden ed Harris – Il video

L’Europa prende posizione rispetto alle elezioni presidenziali americane. E con i suoi massimi vertici istituzionali si congratula per la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris. «Il mondo ha bisogno di un forte rapporto fra Europa e Stati Uniti, di un rilancio delle relazioni transatlantiche in grado di affrontare le sfide che il nostro tempo ci presenta. Al nuovo presidente Joe Biden, i nostri auguri di buon lavoro, ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha scritto su Twitter: «L’Ue e gli Usa sono amici e alleati, i nostri cittadini condividono i legami più profondi. Non vedo l’ora di lavorare con il presidente eletto».

Video: Twitter / @EP_President

Leggi anche: