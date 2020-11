Usa 2020, il discorso della vittoria di Biden: «Sarò un presidente che unisce, l’America tornerà a essere rispettata» – Il video

«La gente di questo Paese ha parlato, abbiamo ottenuto una vittoria convincente». Queste le prime parole di Joe Biden nel suo discorso della vittoria, il primo da presidente eletto. «Sarò un presidente che unisce e non un presidente che divide», ha proseguito, promettendo di «ricostruire la spina dorsale della nazione, la classe media» e di rendere l’America «di nuovo rispettata in tutto il mondo». A chi ha votato per Donald Trump, il democratico ha lanciato un messaggio: «Riprendiamo ad ascoltarci, diamoci una possibilità». Poi il passaggio sulle «battaglie del nostro tempo», quelle da vincere: «La prima cosa da fare è mettere sotto controllo il Covid. Non risparmierò alcuno sforzo contro questa pandemia». Ma occorre anche «sradicare il razzismo sistemico» e «combattere per salvare il pianeta riportando il clima sotto controllo».

Video: Cnn

