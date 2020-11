Black Friday sì, ma dopo il lockdown: in Francia Amazon accetta di rimandarlo di una settimana. Perché non farlo anche in Italia?

Sconti in Francia rinviati a dopo il lockdown. A causa delle condizioni imposte dal Coronavirus, Amazon ha accettato di rimandare di una settimana il Black Friday, la giornata mondiale dedicata alle compere a ribasso in vista delle feste natalizie. L’evento commerciale si farà dunque dal 4 dicembre, e non dal 27 al 29 novembre, come previsto all’inizio. La decisione arriva a seguito delle dichiarazioni di numerosi commercianti, che avevano già chiesto di posticipare il Venerdì Nero di 7 giorni per evitare penalizzazioni. Il presidente Emmanuel Macron aveva disposto la chiusura nazionale per quattro settimane a partire dal 30 ottobre, e tra le attività chiuse fino a dicembre ci sono gli esercizi commerciali di beni non essenziali.

Alla proposta hanno aderito anche Carrefour e Leclerc, dopo che lo stesso ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, aveva invitato i supermercati e i rivenditori online a posticipare l’occasione per correttezza nei confronti di chi dovrà rimanere chiuso fino alla fine del blocco. «Se questo può aiutare i negozianti, posticiperemo la data del Black Friday», ha detto su TF1 Frederic Duval, l’amministratore delegato di Amazon Francia.

Secondo Le Maire, pressato dai negozianti che puntano sul miglioramento delle condizioni epidemiologiche del Paese per ripartire, un ritardo di una settimana nelle vendite del Black Friday aiuterebbe «ad assicurare la riapertura dei negozi in Francia nelle condizioni di massima sicurezza». Un aggiornamento sulla pandemia e sulle misure da parte di Macron dovrebbe arrivare la prossima settimana.

Visto il successo dell’iniziativa francese, è legittimo porsi la domanda se una proposta del genere potrebbe funzionare anche in Italia. Al momento, però, il sito di Amazon Italia già annuncia che la settimana del Black Friday è iniziata proprio da oggi, per concludersi il 30 novembre.

