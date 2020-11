A Buenos Aires migliaia di persone in strada per omaggiare Diego Armando Maradona – Il video e le foto

L’Argentina piange la sua leggenda. Migliaia di persone sono scese in piazza a Buenos Aires per rendere omaggio a Diego Armando Maradona. Il campione se n’è andato oggi, 25 novembre, a 60 anni, dopo un arresto cardiaco nella sua villa del Barrio San Andrés di Benavides, nella località di Tigre, nella zona settentrionale dell’area metropolitana della Grande Buenos Aires. E come giovani e meno giovani hanno riempito le piazze principali della capitale argentina indossando t-shirt della nazionale col numero 10 stampato e sventolando bandiere, davanti alla casa del Pibe de Oro, subito dopo la notizia della sua morte, sono arrivati gruppi di giornalisti, fotografi e supporters a documentare e a piangere la scomparsa di Maradona. Dal pomeriggio di giovedì e fino a sabato, la salma del campione argentino sarà esposta in camera ardente nel palazzo presidenziale della Casa Rosada. È stimato che centinaia di migliaia di persone andranno a rendere omaggio al Pibe de Oro.

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Leggi anche: