Atteso un milione di persone per l’ultimo saluto a Maradona: tensione tra tifosi e polizia fuori la Casa Rosada – Il video

Il feretro di Diego Armando Maradona è arrivato alla Casa Rosada di Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. Tantissime persone sono già in fila per rendere omaggio al Pibe de oro, morto ieri all’età di 60 anni, e ci sono stati momenti di tensione con la polizia: tafferugli e qualche spintone, ma poi è tornata la calma.

La veglia funebre è destinata a durare fino alle 16 ora locale (le 20 italiane), poi Maradona verrà sepolto. Come richiesto dalla famiglia, i funerali saranno celebrati oggi stesso. Per le esequie è atteso un milione di persone. Secondo il quotidiano Clarin il corpo di Maradona non sarà visibile, dunque la bara sarà chiusa. Accanto o sopra il feretro, ci sarà la bandiera argentina.

In onore di Maradona, anche il campionato argentino cambierà nome. La federazione ha infatti deciso di intitolargli il campionato di prima divisione. Il torneo si chiamerà Coppa Diego Armando Maradona. Intanto, nella notte, il Boca Juniors ha acceso le luci del palco riservato a Maradona nello stadio Alberto José Armando, la celebre Bombonera: una foto che sta facendo il giro del mondo.

Sempre nella notte il popolo argentino si è riunito in Plaza de Mayo, cuore e simbolo di Buenos Aires. Cori, bandiere e fuochi d’artificio per dare l’addio al Pibe de oro. In piazza migliaia di tifosi del Boca, ma tante maglie anche del River Plate e di tutte le altre squadre argentine.

