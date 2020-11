Maradona tradito da cuore e polmoni, i primi risultati dell’autopsia: entro una settimana gli esami tossicologici

Cuore e polmoni hanno tradito Diego Armando Maradona. La conferma arriva dai risultati preliminari dell’autopsia sul campione argentino morto ieri 25 novembre a 60 anni per «un’insufficienza cardiaca acuta, in un paziente con una miocardiopatia dilatata, insufficienza cardiaca congestizia cronica che ha generato un edema acuto del polmone» dicono i medici dell”ospedale di San Fernando, in provincia di Buenos Aires, che ieri sera hanno svolto i primi esami. L’operazione è durata circa tre ore, riportano i media argentini, con la partecipazione di cinque medici convocati dall’Ufficio del Pm di San Isidro. A loro si è aggiunto un sesto medico indicato dalla famiglia.

L’accertamento delle cause della morte di Maradona si completeranno nel giro di una settimana, quando arriveranno i risultati delle analisi tossicologiche che potranno chiarire se e quali farmaci o altre sostanze ha ingerito prima di morire. Maradona era stato operato di recente al cervello ed era sottoposto a una terapia che lo costringeva ad assumere una grande quantità di medicinali.

