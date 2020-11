«Maradona dall’alto illuminerà tutti gli argentini»: le voci dalla Bombonera – Il video

I tifosi del Boca Juniors si sono raccolti attorno allo stadio per ricordare il Pibe de oro. E c’è chi dice di non aver mai sofferto così tanto

I tifosi del Boca Juniors si sono raccolti attorno allo stadio Alberto José Armando, la celebre Bombonera di Buenos Aires, per ricordare Diego Armando Maradona. Il campione argentino ha vestito la maglia degli Xenezes prima e dopo la parentesi europea, chiudendovi la carriera ed entrando nella storia della società argentina. «Diego non ha mai dimenticato le sue radici», spiega una tifosa. «Ha affrontato le difficoltà, è stato incoerente come tutti gli esseri umani e ha onorato la vita». Un altro fan si spinge addirittura a dire: «Non riesco a esprimere come mi sento, perché non ho mai provato niente del genere neanche quando è morta mia madre». E in coda al video il ricordo di un appassionato che nel 1995 ha avuto la fortuna di vederlo allo stadio: «Gli diedi la mano! Maradona dall’alto illuminerà tutti i tifosi del Boca e tutti gli argentini».

Video: TuttoNapoli.net

