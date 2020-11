Coronavirus, in Italia calano i morti: +686 (ieri +827). I nuovi positivi sono +26.323 (ieri +28.352)

Il bollettino del 28 novembre

Il totale delle vittime legate al Coronavirus in Italia sale a 54.363. Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute nel consueto bollettino, rispetto a ieri si sono registrati +686 morti. Ieri, 27 novembre, l’aumento era stato di 827, mentre due giorni fa di 822. Per quanto riguarda i nuovi contagi, si segnalano nelle ultime 24 ore +26.323 persone positive alla Covid-19. Ieri l’incremento era stato di +28.352 e due giorni fa di +29.003. Il totale raggiunge così quota 1.564.532 casi tracciati fin dall’inizio del monitoraggio, al netto di 789.308 persone attualmente positive. I guariti e i dimessi sono in tutto 24.214 (+24.214). Il nuovi tamponi sono 225.940 (ieri +222.803), per un totale di 21.637.641 test effettuati da febbraio. I ricoverati con sintomi sono a oggi 33.299 (ieri 33.684). Calano ancora le terapie intensive: sono 3.762 (ieri 3.782).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei positivi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: