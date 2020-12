Coronavirus, i nuovi contagi tornano sopra i 20mila. Superati gli 800mila guariti

Il bollettino del 2 dicembre

Aumentano i tamponi e aumentano anche i casi di Coronavirus in Italia. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 20.709 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 207.143 tamponi, contro i 182.100 tamponi e 19.350 casi di ieri. I decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore sono +684 (per un totale di 57.045). Diminuiscono invece le persone attualmente in terapia intensiva: sono 3.616, ovvero -47 rispetto a ieri. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi: sono 32.454 mentre ieri erano 32.811. Aumentano invece i guariti e i dimessi: sono 823.335 (ieri erano 784.595, ben 38.740 in meno). Infine, stando ai dati di oggi, in Italia sono 761.230 le persone attualmente positive al virus.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

