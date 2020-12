Coronavirus, ancora 814 morti in 24 ore. Salgono i nuovi positivi: +24.099

Il bollettino del 4 dicembre

Aumentano i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con meno tamponi. Stando agli ultimi dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 24.099 i nuovi positivi con 212.741 tamponi, contro i 23.225 nuovi casi registrati ieri con 226.729 tamponi. Scendono i decessi dopo il picco di 993 di ieri: sono 814 le morti per Covid registrate nelle ultime 24 ore. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è 3.567 (ieri era 3.597), ma stando ai dati del Ministero – che per la prima volta ha incluso nel Bollettino dei dati sul numero di nuovi ingressi in rianimazione in ogni regione – sono 201 i pazienti ricoverati in terapia intensiva da ieri, il maggior numero in Puglia (42) seguita dalla Lombardia (36). Il totale di persone ricoverate con sintomi continua a diminuire, da 31.772 a 31.200 (ieri era diminuito di 682 unità). Aumentano invece i pazienti guariti e dimessi: +25.576. Attualmente ci sono 757.702 persone positive al virus in Italia.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei positivi negli ultimi 10 giorni

Andamento dell’indice di gravità

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

