Coronavirus, continua il calo dei nuovi contagi con circa 50mila tamponi in meno: +20.648. Diminuiscono ancora i decessi: + 541 (ieri + 686)

Il bollettino del 29 novembre

Il numero di casi di Coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore è di 20.648, contro i +26.323 di ieri, per un totale di 1.585.178 casi dall’inizio dell’emergenza. Un dato che arriva a fronte di 176.934 tamponi effettuati, rispetto ai 225.940 di ieri, per un totale complessivo di 21.814.575 test da febbraio. Il numero delle vittime è di 541, ieri erano 686. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.753, ieri 3.762. Mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 32.879. Il numero delle persone guarite e/o dimesse è invece salito a 734.503. Le Regioni che in questa ultima giornata hanno registrato più contagi sono Lombardia, Veneto, Campania e Piemonte.

