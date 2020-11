Biden scivola mentre gioca con uno dei suoi cani: terrà un tutore al piede. Gli auguri al veleno di Trump: mostra il video dell’avversario in clinica

Joe Biden dovrà indossare un tutore al piede destro per diverse settimane, dopo essere caduto mentre giocava con uno dei suoi cani. Il presidente eletto si è procurato una microfrattura, emersa dopo un controllo precauzionale in una clinica di Newark, nel Delaware. Auguri di pronta guarigione sono arrivati anche dal presidente uscente Donald Trump, che su Twitter non si è fatto sfuggire l’occasione di diffondere il video del presidente eletto mentre entra zoppicante nella clinica. Biden, 78 anni, sarà il più anziano a prestare giuramento come presidente degli Stati Uniti a gennaio. Un particolare su cui Trump ha più volte calcato la mano, mentre sui social non sembra aver alcuna intenzione di riconoscere la sconfitta elettorale.

