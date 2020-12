Il libro dalle pagine bianche su Matteo Salvini è il più venduto su Amazon Italia

Un fantomatico Alex Green, che si definisce analista politico, racchiude in un libro tutte le ragioni per cui il segretario della Lega Matteo Salvini meriterebbe fiducia, rispetto e ammirazione. E – sorpresa – le pagine sono vuote, bianche, non un rigo, non una parola. Eppure il titolo risulta essere al momento il più venduto in Italia su Amazon: per 6,99 nel giro di un paio di giorni arriva a casa Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione. Un lavoro «piacevolmente onesto», promette una nota sulla copertina a sfondo nero con caratteri bianchi e rossi.

Non c’è molto altro, se non delle righe di quaderno all’interno, eppure il libro sta andando fortissimo e chissà che qualcuno di voi lettori non se lo trovi sotto l’albero di Natale. «Questo libro è pieno di pagine vuote – si legge nella descrizione offerta sulla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo -. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento. Così, per favore, sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti».

Oltre 350 recensioni – per lo più 5 stelle di giudizio (90%) – al libro dalle pagine vuote. «Una lunga e faticosa lettura ma ne è valsa la pena – si legge tra le ultime -. Grande capitano, continua così». L’ironia si spreca: «Già dalla prima pagina è evidente un’eccellente profondità e accuratezza di analisi storica, politica e sociale. Testo profondamente esplicativo, pur nella sua sinteticità». E ancora: « Un’opera che finalmente fa chiarezza sull’operato di Salvini elencando tutti i suoi mirabolanti provvedimenti. Va letta tutta d’un fiato anche se a volte l’alternarsi di provvedimenti geniali con le lungimiranti visoni politiche è spiazzante». Chiaramente ci sono anche le recensioni che stroncano l'”opera”: «È una vergogna ed un imbroglio. All’interno solo pagine bianche e senza nemmeno i numeri delle pagine». E ancora: «Un libro vuoto, penoso e presuntuoso».

