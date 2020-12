Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano alla zona gialla a partire dal 6 dicembre. Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano dalla zona rossa a quella arancione. E’ quanto stabiliscono le nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo alla situazione del contagio da Coronavirus in Italia.

Sono rinnovate invece le misure restrittive relative alle seguenti Regioni: Abruzzo, che resta in zona rossa, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che rimangono arancioni. Prima delle ordinanze di Speranza, il primo governatore ad annunciare il passaggio in zona gialla era stato Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, che su Facebook aveva scritto:

Finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavamo: da domenica torniamo in ‘zona gialla’. Questa notizia ci fa piacere ma non deve essere considerata come esenzione da ogni responsabilità. Se non è necessario, dobbiamo cercare evitare luoghi di potenziale affollamento, dobbiamo impegnarci al massimo per far sì che la nostra regione resti stabilmente in fascia gialla. Mi raccomando, il colore della nostra regione è nelle vostre mani.