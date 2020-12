In Veneto 3.444 nuovi casi, 37 i morti. Resta la pressione sugli ospedali, migliorano le terapie intensive

Calano leggermente rispetto a ieri i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto, dove i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 3.444 secondo l’ultimo bollettino regionale. In calo anche i decessi, con 37 vittime nell’ultimo giorno, rispetto ai 108 morti, cifra più alta mai registrata dall’inizio della pandemia. Il numero complessivo di contagi in Veneto è quindi salito a 165.249, mentre i decessi sono in totale 4.210. Attualmente i positivi nella regione governata da Luca Zaia sono 76.804, con un aumento di 1.846 rispetto a ieri. Ancora sotto pressione gli ospedali, con 2.742 ricoverati per Covid-19, in aumento di 23 pazienti, mentre si allevia il peso sulle terapie intensive, dove sono ricoverati 334 malati gravi, 6 in meno del giorno precedente.

