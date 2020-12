Giulio Gallera fa jogging fuori dal comune e viola le regole della zona arancione: le foto sul suo profilo Instagram

Da più di una settimana, la Lombardia è passata da zona rossa a zona arancione. Il calo dei contagi e il miglioramento del suo indice Rt ha permesso alla Regione di allentare qualche misura. C’è chi, però, si è spinto un po’ oltre. Domenica 6 dicembre, l’assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, ha condiviso su Instagram tre foto che lo ritraggono fare jogging con un gruppo di amici fuori dal comune di Milano. Le immagini sono state scattate in via della Martesana, a Cernusco sul Naviglio. Dallo screenshot del Gps si vede inoltre come Gallera sia passato anche per un altro comune: quello di Vimodrone.

In una volta sola, l’assessore ha così violato non una, ma due disposizioni contenute nel Dpcm del 3 novembre. Da una parte, quella che prevede che nelle zone arancioni si possa fare sport solo a livello individuale, e dall’altra quella che proibisce di fare attività fisica fuori dal comune di residenza. Un brutto scivolone per l’assessore che condividendo su Instagram la sua domenica fuori città è inciampato in un’autodenuncia.

