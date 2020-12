Il Regno Unito ha vaccinato William Shakespeare contro il Coronavirus – Il video

Si chiama William Shakespeare, ha 81 anni ed è la seconda persona dopo Margaret Keenan a essere vaccinata contro il Coronavirus nel Regno Unito. L’anziano, omonimo del più celebre drammaturgo della storia inglese, ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-Biontech all’ospedale universitario di Coventry, nel Warwickshire, a pochi chilometri dal luogo di nascita dell’autore di Romeo e Giulietta a Stratford-Upon-Avon. Matt Hancock, segretario di Stato per la Salute e gli Affari sociali del Regno Unito, si è emozionato in diretta tv mentre assisteva alla vaccinazione di Shakespeare. La cosa non è sfuggita al conduttore di Good Morning Britain, Piers Morgan. E il ministro ha commentato: «È stato un anno così difficile per così tante persone, ma William Shakespeare dimostra che la nostra vita può andare avanti. C’è davvero tanto lavoro da fare, però questo ci rende orgogliosi di essere britannici».

Video: Twitter / @trtworld

Leggi anche: