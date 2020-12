Prima frenata sul vaccino Pfizer nel Regno Unito: sconsigliato a chi soffre di forti allergie

L’ente regolatore britannico che ha fatto del Regno Unito il primo paese occidentale ad autorizzare e diffondere il vaccino anti Covid, ora mette un freno. L’autorità nazionale di controllo sui farmaci MHRA ha raccomandato nelle ultime ore di non sottoporre a vaccinazione anti Covid chi abbia alle spalle una storia di «significative reazioni allergiche». Un avvertimento che arriva dopo la somministrazione del vaccino Pfizer ai primi soggetti a rischio della popolazione inglese e soprattutto dopo che due delle centinaia di persone scelte hanno riscontrato delle reazioni allergiche.

Risalgono a poche ore fa le dichiarazioni della direttrice dell’ente regolatore europeo Ema, Emer Cooke, in merito alla scelta di un iter di valutazione più lungo rispetto a quello del Regno Unito ma che possa garantire «un’assicurazione fondata della efficacia e sicurezza delle formule esaminate». Dal canto suo, il governo britannico aveva definito la scelta di un’autorizzazione in anticipo come una conquista sanitaria e politica, presentando l’orgoglio di Londra come uno degli effetti benefici della Brexit. A distanza di poche ore dall’ufficiale inizio della campagna vaccinale, la formula Pfizer ha subìto il suo primo forte stop.

