Il Papa in piazza di Spagna per l’Immacolata: la visita a sorpresa per evitare bagni di folla

Una visita di prima mattina, con un po’ di anticipo rispetto al consueto appuntamento in piazza di Spagna, alla statua dell’Immacolata concezione. Oggi 8 dicembre, intorno alle 7.30 del mattino, Papa Francesco è andato a deporre un mazzo di fiori nel giorno dell’Immacolata, sotto gli occhi dei pochi presenti e nonostante nei giorni scorsi fosse circolata l’indiscrezione secondo cui quest’anno avrebbe rinunciato all’appuntamento per evitare bagni di folla.

La visita del Pontefice ha colto di sorpresa i presenti, come hanno raccontato su Twitter i Vigili del fuoco, che anche quest’anno, come ogni 8 dicembre dal 1949, hanno reso omaggio alla statua della Madonna eretta sulla colonna Mariana, in Piazza Mignanelli: «La sorpresa di Papa Francesco a Piazza di Spagna a Roma per la tradizionale cerimonia dell’8 dicembre, prima che i Vigili del fuoco salissero con l’autoscala su, fino a 27 metri d’altezza, per donare alla Madonna la corona di fiori».

«Prima della cerimonia – spiegano in una nota i Vigili del fuoco del Comando di Roma – con grande stupore ed emozione dei presenti, c’è stata la visita a sorpresa del Santo Padre che ha voluto portare la sua preghiera alla Beata Vergine Maria, considerando il momento di particolare difficoltà che il mondo sta vivendo».

Video: Facebook / Parrocchia San Giacomo in Augusta

Leggi anche: