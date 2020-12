Caso Gregoretti, la “prova” della difesa di Salvini che tira in ballo Conte in un video. Oggi in aula Toninelli e Trenta

Conte oggi non sarà a Catania mentre gli ex ministri Toninelli e Trenta racconteranno la loro versione dei fatti. Chi ha impedito lo sbarco dei 131 migranti? Tutto il governo o solo l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini? Intanto ecco come si difenderà il leader della Lega

È il luglio 2019 quando 131 migranti restano bloccati a bordo della nave Gregoretti, per sei giorni, in attesa che il ministero dell’Interno autorizzi lo sbarco. Un sequestro di persona, secondo l’accusa, una decisione del governo secondo Matteo Salvini, che all’epoca dei fatti era a capo del Viminale. A scagionare il leader della Lega e a dimostrare che dietro quella decisione ci sarebbe stato tutto il governo, Conte compreso, è spuntato un video che verrà portato al processo per il caso Gregoretti in corso a Catania e nel quale oggi è previsto un intervento del leader della Lega.

Il video che scagionerebbe Salvini

Si tratta di un filmato di un minuto e 50, datato 28 dicembre 2019 come scrive Repubblica, in cui il premier, rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti alla conferenza stampa di fine anno, dice: «Sicuramente c’è stato un coinvolgimento della presidenza del Consiglio, come è sempre avvenuto per la ricollocazione perché, con l’aiuto del ministero degli Esteri, abbiamo sempre lavorato noi per ricollocare e consentire poi lo sbarco. Non ho ancora avuto riscontri sul mio coinvolgimento per quanto riguarda lo sbarco, se troverò un frammento di coinvolgimento sarò io il primo a dirlo».

Salvini: «Ho salvato vite e protetto l’Italia»

Salvini, dunque, oggi interverrà in aula – nel corso della seconda udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio a suo carico – per ribadire che tutti i ministri fossero a conoscenza (e d’accordo) con il Viminale nel bloccare lo sbarco dei migranti. «Abbiamo salvato vite e protetto un paese. Risponderò di quello che avevo promesso agli italiani di fare, ovvero bloccare il traffico di esseri umani e il business dell’immigrazione clandestina». Poi si è detto «curioso» di ascoltare cosa diranno Conte, Di Maio, Toninelli e gli altri ministri «che con me condividevano questa linea».

Conte non andrà in udienza

Oggi, però, il premier Giuseppe Conte non sarà nell’aula bunker del carcere di Bicocca di Catania dove era stato convocato dal giudice dell’udienza preliminare Nunzio Sarpietro insieme ai ministri Elisabetta Trenta (Difesa) e Danilo Toninelli (Trasporti). Conte ha scelto di farsi interrogare nel suo ufficio: sarà il giudice a recarsi il prima possibile a Palazzo Chigi per ascoltarlo e per chiedergli quale sia stato il suo ruolo in questa delicata vicenda. Salvini, come è noto, è accusato di aver «abusato dei suoi poteri» da ministro «privando della libertà personale 131 migranti» dal 27 luglio 2019 al pomeriggio del 31 luglio.

Il Gup dovrà stabilire anche la nuova data per lo svolgimento del processo e per le prossime audizioni, come testimoni, dell’attuale ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, dell’allora vicepremier Luigi Di Maio e dell’ambasciatore Maurizio Massari.

L’inchiesta

Il fascicolo del giudice Sarpietro, intanto, si fa sempre più consistente. Dentro è finita la gestione di circa 140 sbarchi di migranti portati a termine negli ultimi anni. Occhi puntati sul caso Open Arms, per il quale Salvini è imputato nel processo che si sarebbe dovuto aprire proprio oggi ma che è stato rinviato per coincidenza delle date con il caso Gregoretti. Nel mirino sono finiti anche gli sbarchi della Sea Watch 3, uno della Alan Kurdi e due della Ocean Viking, avvenuti in epoca Lamorgese.

Cosa diranno gli ex ministri Trenta e Toninelli

Perché, in fondo, anche se i toni sono cambiati notevolmente, la linea dura dell’era Salvini è rimasta anche con il nuovo governo Conte. Resta da capire cosa diranno oggi gli ex ministri Toninelli e Trenta. Il primo, ad esempio, a luglio 2019, mentre la Gregoretti si trovava ormeggiata al porto di Augusta e i migranti ancora a bordo, diceva: «Ora la Ue risponda perché la questione migratoria riguarda tutto il continente». Fonti del suo ministero, come ricorda oggi Repubblica, spiegavano che «si stava lavorando in perfetto coordinamento con il ministero dell’Interno nell’auspicio di arrivare a una rapida soluzione grazie alla pronta risposta in termini di ricollocamento». L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, invece, parlerà oggi per la prima volta del caso Gregoretti.

Foto in copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI

