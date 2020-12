Coronavirus, le vittime sono ancora 491 (ieri 484), 12.030 nuovi positivi ma con circa 50mila tamponi in meno. È ancora allerta Veneto

Il bollettino del 14 dicembre

Continua a rimanere alto il dato sui decessi da Coronavirus. Secondo l’ultimo monitoraggio della Protezione civile e del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state segnalate 491 vittime in Italia, per un totale di 65.011. Ieri, il dato era di 484. Sono invece 12.030 i contagi registrati nell’ultima giornata, rispetto ai 17.938 di ieri. Il bilancio complessivo dei casi è così salito a 1.855.737, a fronte di 103.584 tamponi effettuati, contro i 152.692 del 13 dicembre. Il numero delle persone ricoverate con sintomi è di 27.765, mentre sono 3.095 quelle che si trovano in terapia intensiva, ieri erano 3.158. Sale a 1.115.617 il dato sui pazienti guariti e/o dimessi. Ancora alto il numero dei casi in Veneto: +2.829.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

