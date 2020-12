I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 152, per un totale di 3.158 posti letto occupati. I guariti e i dimessi sono in tutto 1.093.161

Il bollettino del 13 dicembre

Ancora altri 484 morti legati al Coronavirus in Italia. Il totale dei decessi nel nostro Paese sale a quota 64.520 . Ieri, 12 dicembre, il numero delle vittime segnalato era stato di 649, mentre due giorni fa era stato di 761. Come comunicato dal bollettino di oggi, 13 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, i contagi individuati nelle ultime 24 ore sono stati 17.938: ieri +19.903 e due giorni fa +18.727. Il totale dei casi individuati dall’inizio del monitoraggio sale a 1.843.712. Per quanto riguarda i tamponi, oggi ne sono stati effettuati altri 152.692 (ieri 196.439), per un totale di 24.215.726 test. I ricoveri sono 27.735 (ieri 31.265), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.158 (ieri 3.199). Gli attualmente positivi sono 686.031 (ieri 684.848), mentre i pazienti guariti e dimessi sono 1.093.161 (ieri 1.076.891).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: