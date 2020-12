Coronavirus, salgono i nuovi contagi con meno tamponi: +18.236. I decessi sono 683 in 24 ore

Il bollettino del 17 dicembre

Oggi sono +18.236 i contagi da Coronavirus in tutta Italia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri i casi erano +17.572, il giorno prima +14.844, segno che il trend è ancora in crescita. I tamponi analizzati oggi sono +185.320, ieri +199.489 mentre il giorno prima +162.880. Il totale di tamponi effettuati finora è salito a quota 24.868.550. Intanto, nelle ultime 24 ore, sono decedute 683 persone, ieri 680, il giorno prima 846. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è di 67.220. Il tasso di positività, invece, si attesta al 9,8%. Il numero di guariti e dimessi è di 1.203.814 persone: solo nell’ultima giornata +27.913. Gli attualmente positivi sono 635.343 (ieri 645.706), i ricoverati con sintomi 26.427 (ieri 26.897, -470 nelle ultime 24 ore), i pazienti in terapia intensiva 2.855 (ieri 2.926, -71). In isolamento domiciliare si trovano ancora 606.061 persone. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 183: ieri 191, il giorno prima 199. A tal proposito, la Regione Campania ha fatto sapere di non avere, al momento, la possibilità di trasmettere questi dati. I casi totali sono 1.906.377 mentre le regioni con il maggior incremento di contagi sono: Veneto (+4.402), Lombardia (+2.730) ed Emilia-Romagna (+1.667).

I dati di oggi 17 dicembre 2020

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Questi i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

