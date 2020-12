Coronavirus, ancora 674 decessi in 24 ore. I nuovi contagi sono 17.992

Diminuiscono ancora i pazienti ricoverati con sintomi (25.769) e in rianimazione (2.819), nonostante 189 nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 18 dicembre

Diminuiscono i tamponi e scendono i casi di Coronavirus. Stando bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 17.992 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 179.800 tamponi. Ieri erano +18.236 i contagi con 185.320 tamponi. Sono 674 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (per un totale di 67.894). Calano ancora i ricoverati con sintomi (sono 25.769, –658) e i pazienti in rianimazione (2.819, –36) nonostante 189 nuovi ingressi in terapia intensiva. I pazienti guariti e dimessi sono adesso 1.226.086 (+22.272 da ieri). Nel Paese ci sono 627.798 persone attualmente positive. Di tutte le regioni, il Veneto ha registrato l’aumento più grande nei casi positivi (+4.211). Segue la Lombardia (+2.744) e l’Emilia Romagna (+1.745).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

