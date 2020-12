Coronavirus, 415 decessi in 24 ore. I nuovi contagi sono 10.872 con circa 40mila tamponi in meno

Il bollettino del 21 dicembre

Sono 415 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 352. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 69.214. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +10.872 positivi. Ieri, invece, l’aumento era stato di +15.104 unità. I nuovi tamponi sono 87.889, per un totale di 25.217.014. A oggi, il bilancio dei positivi dall’inizio del monitoraggio è di 1.964.054 unità. Gli attualmente positivi sono 613.582. I dimessi e i guariti oggi sono 1.281.258, mentre i ricoverati con sintomi sono 25.145. Sono 2.731 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: in 161 hanno fatto il loro ingrasso nella giornata di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

