È una donna di Roma il primo positivo alla variante britannica in Italia. Contagiato anche il convivente

È una donna italiana il soggetto su cui ieri, 20 dicembre, è stato riscontrato per la prima volta anche nel nostro Paese il genoma del virus Sars-Cov-2 con la variante britannica. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, la paziente è in isolamento con il suo convivente, che è rientrato giorni fa dal Regno Unito e che è anch’egli positivo. La donna ha una forte carica virale: secondo alcune fonti si trova nella zona di Roma e ha fatto il tampone nei giorni scorsi, probabilmente in un drive through.

In isolamento anche i contatti stretti

In isolamento ci sono anche gli altri familiari e i contatti stretti della coppia. L’uomo si trovava in Inghilterra per lavoro. Ieri il ministero della Salute aveva fatto sapere che «il paziente e il suo convivente, rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite».

Le prime informazioni sulla variante britannica

Secondo le prime informazioni raccolte dagli scienziati, la variante in questione – riscontrata per la prima volta nel Regno Unito ma già presente anche in Danimarca, Australia e Paesi Bassi – rende il Coronavirus più veloce del 70%, come ha confermato anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Nel tentativo di arginarne la trasmissione, diversi Paesi, tra cui anche l’Italia, hanno sospeso i voli dal Regno Unito.

