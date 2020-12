Allarme Oms: «La variante inglese del Covid anche in Danimarca, Olanda e Australia». Il Regno Unito ammette: «Fuori controllo». E l’Europa blocca i voli

L’Oms ha fatto sapere di essere in «stretto contatto» con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta della «forte trasmissibilità del virus», quantificata al 70% in più. Italia, Belgio, Germania ricorrono allo stop dei voli. La Francia decide in giornata

C’è grande preoccupazione in Europa per la nuova variante Covid scoperta nel Regno Unito. «Purtroppo è fuori controllo», ha affermato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. «Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Dobbiamo assolutamente metterla sotto controllo», ha evidenziato Hancock con tono urgente. Intanto i Paesi Ue corrono ai ripari. Dal governo di Berlino si passa a una ulteriore stretta per evitare l’ingresso della variante nei confini della Germania. Per scongiurare questo pericolo il Paese dovrebbe, nelle prossime ore, sospendere tutti i voli da e per il Regno Unito, oltre che dal Sudafrica.

Ma stando a quanto rivela l’Organizzazione mondiale della sanità, la variante britannica del virus è stata individuata anche in altri tre Paesi: Danimarca, Australia e Olanda. L’Oms ha fatto sapere di essere in «stretto contatto» con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta della «forte trasmissibilità del virus», quantificata al 70% in più, e si è detta pronta a condividere tutte le informazioni tra gli Stati membri «man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante e delle sue implicazioni».

E poco dopo la scoperta nei Paesi Bassi di una persona contagiata dalla nuova variante dell’infezione, il governo ha tempestivamente deciso di interrompere i voli passeggeri con il Regno Unito fino al 1° gennaio (per il momento). Anche il Belgio si comporterà allo stesso modo e sospenderà oltre ai voli anche i treni della stessa tratta a partire dalla mezzanotte. Il premier belga Alexander De Croo lo ha già annunciato pubblicamente aggiungendo che sarà anche necessario coordinarsi con la Francia dal momento che alcuni treni passano dal Regno Unito. Le autorità stanno organizzando anche i controlli sulle strade.

Notizie dell’ultim’ora vedono anche l’Italia andare nella stessa direzione. Come rende noto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sta per essere firmato «un provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna». «La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali», ha chiosato Di Maio.

A sua volta, anche la Francia sta valutando di prendere lo stesso provvedimento per evitare che la nuova variante Covid cominci a diffondersi nei propri confini. Una decisione ufficiale in tal senso verrà presa in giornata.

