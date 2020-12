Il bollettino del 20 dicembre

Calano i decessi e i nuovi casi di Coronavirus. Stando ai dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 15.104 i positivi al tampone e 352 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 553 decessi e i 16.308 casi positivi di ieri. Questi i dati a fronte di 137.420 tamponi effettuati, contro i 176.185 di ieri. Cala anche il numero di pazienti ricoverati con sintomi (sono 25.158, –206 rispetto a ieri quando erano 25.364) e il totale di pazienti in terapia intensiva (-41, per un totale di 2.743), mentre aumentano i pazienti guariti e dimessi (+12.156 per un totale di 1.261.626). Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 622.760, +2.594 rispetto a ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

