Coronavirus, salgono ancora i nuovi contagi: +17.572. I decessi sono 680 in 24 ore

Il bollettino del 16 dicembre

Aumenta ancora, dopo l’incremento di ieri, il numero di nuovi positivi al Coronavirus: oggi i contagi registrati e inseriti nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 17.572. Ieri, le infezioni giornaliere erano state 14.844, due giorni fa 12.030. Anche il quantitativo di test analizzati è in crescita: il 16 dicembre sono stati analizzati 199.489 tamponi, il giorno precedente 162.880. Il totale, dall’inizio del monitoraggio, ammonta a 24.683.230. Il tasso di positività, oggi, è sceso dello 0,4%, attestandosi all’8,7%. C’è una flessione, invece, relativa al dato dei decessi: nelle ultime 24 ore sono morte 680 persone, a fronte delle 846 vittime di ieri. Il totale dei morti in Italia a causa della Covid-19 sale a quota 66.537. Sono guariti, invece, 1.175.901 cittadini da quando la pandemia ha colpito il Paese, più 38.485 nelle ultime 24 ore. Al momento risultano positive 645.706 persone. Di queste, 26.897 sono ricoverate con sintomi (ieri erano 27.342), 2.926 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 3.003) e 615.883 sono sottoposte a isolamento domiciliare. I nuovi pazienti che necessitano cure in terapia intensiva sono 191, il giorno precedente l’incremento era stato pari a 199.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: