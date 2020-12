Coronavirus, 846 decessi in 24 ore. I nuovi ingressi in terapia intensiva sfiorano i 200

Il bollettino del 15 dicembre

Oggi, 15 dicembre, l’aumento dei contagi da Coronavirus registrato in Italia è di +14.844. Ieri era stato di +12.030, contro il +17.938 di domenica 13 dicembre. I nuovi tamponi sono stati 162.880 (ieri 103.584), per un totale di 24.482.190 test effettuati. Il bilancio dei casi da inizio pandemia è di 1.870.576, mentre gli attualmente positivi sono 667.303. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 846. Ieri, le morti erano state 491, mentre due giorni fa 484. Il bilancio delle vittime sale a quota 65.857. I ricoveri sono attualmente 27.342 (ieri 27.765) e i posti letto occupati in terapia intensiva sono 3.003 (ieri 3.095). Sale a 1.137.416 il numero dei dimessi e dei guariti.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: