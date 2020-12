Corso Francia, il pm chiede 5 anni per l’omicidio stradale di Gaia e Camilla. Oggi la sentenza

Il pm di Roma ha chiesto la condanna a 5 anni di carcere per Pietro Genovese, il 20enne che la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno ha travolto e ucciso, nella zona di Corso Francia, le due 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. L’accusa per il giovane (che ha scelto il rito abbreviato) è di omicidio stradale plurimo. La richiesta del pubblico ministero Roberto Felici è stata avanzata dopo che il Gup Gaspare Sturzo aveva chiesto di sentire in aula alcuni testimoni.

Foto in copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI

