Con tempi serratissimi, è pronto il «maxiemendamento» alla Manovra fiscale 2021 su cui il governo voterà la fiducia alla Camera oggi, 23 dicembre. Sono 254 in tutto le modifiche al testo della legge di Bilancio. Dal “kit digitalizzazione”, agli incentivi per le auto elettriche, passando per i bonus per gli occhiali da vista, fino al congedo di paternità. Entro mercoledì 23 dicembre il ddl dovrà essere approvato alla Camera e passare quindi al Senato. Tra le misure approvate, anche l’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri per attuare la campagna vaccinale contro il Coronavirus. Presente anche lo stop dei contributi per i lavoratori autonomi. La conversione in legge del ddl dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

Kit digitalizzazione

Come anticipato la scorsa settimana, per i nuclei familiari con un reddito sotto i 20mila euro annui, nasce lo smartphone di Stato: il telefono sarà ceduto a un solo membro della famiglia in comodato d’uso gratuito con tanto di traffico Internet incluso. Nel «kit digitalizzazione» è incluso l’abbonamento alla rassegna stampa e l’app Io. Per poter ottenere il kit occorre avere la Spid.

Voucher occhiali da vista

Si chiama «bonus vista» e potrà essere utilizzato per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto per le fasce di reddito meno abbienti. Saranno così erogati voucher per un valore di 50 euro per nuclei familiari che abbiano un Isee non superiore a 10mila euro. Viene istituito anche un fondo per la tutela della vista da 5 milioni di euro all’anno dal 2021 al 2023.

Congedo paternità e bonus maternità

Sono 10 i giorni previsti per la riforma del congedo obbligatorio di paternità. Finora erano 7 ma con uno stanziamento di circa 50 milioni di euro, il governo conta di poter far aumentare di qualche giorno questo periodo. Le madri single con figli disabili avranno invece un assegno di 500 euro «purché siano disoccupate o monoreddito e con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%», scrive il Corriere della Sera.

Incentivi auto elettriche

Con un bonus di 2mila euro sono stati confermati gli incentivi già previsti per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi. A questi si aggiunge un bonus di 1.500 euro per gli Euro 6 di ultima generazione, applicabile solo in presenza di rottamazione dell’usato e con sconto aggiuntivo di 2mila euro da richiedere, al momento dell’acquisto, al venditore. Nel testo si parla anche di un 40% per il sostegno delle spese per acquistare un’automobile elettrica (valore massimo 30mila euro) entro il 2021 per chi ha un Isee inferiore ai 30mila euro.

Stop ai contributi per gli autonomi

Con un fondo di circa un miliardo di euro, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti saranno esonerati, per l’intera durata del 2021, dal pagamento dei contributi previdenziali. L’agevolazione è riconosciuta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Cassa integrazione per le partite Iva

Presente, nel pacchetto del maxiemendamento, anche una sezione relativa alla cassa integrazione per le partite Iva iscritte alla gestione separata (Iscro) che andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro per 6 mesi per chi ha un reddito non superiore a 8.145 euro e ha subìto perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti.

Assunzione di medici e infermieri

Con contratti a tempo determinato di 9 mesi, il piano vaccini anti-Covid prevede il reclutamento di 3mila medici e 12mila infermieri che dovranno somministrare i vaccini, scelti anche tra i medici specializzandi fin dal primo anno di specializzazione. Nella manovra è previsto anche lo stop all’Iva sui vaccini, i tamponi e i test anti-Covid.

