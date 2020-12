Brexit, via libera all’accordo. Von der Leyen: «Il Regno unito diventa un paese terzo ma resta un alleato» – Il video

«Abbiamo finalmente trovato un accordo. È buono, equilibrato ed è la cosa più responsabile da fare per entrambe le parti». La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha commentato con queste parole l’intesa raggiunta fra l’Unione europea e il Regno Unito per una Brexit ordinata, intesa che scongiura definitivamente tutti i rischi legati a un possibile scenario No Deal. «I negoziati sono stati difficili», ha ammesso Von der Leyen, «ma era un accordo per cui valeva la pena di battersi. È ora di voltare pagina e guardare al futuro. Ci possiamo lasciare alle spalle la Brexit».

La presidente della Commissione europea ha aggiunto che è importante d’ora in avanti ripartire con «un nuovo inizio» in cui il Regno Unito non è più considerato parte dell’Unione: «Il Regno unito diventa un paese terzo ma resta un alleato, saremo fianco a fianco in molte battaglie importanti che ci riguardano entrambi».

Video: YouTube / European Commission

