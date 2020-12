Brexit, l’accordo sotto l’albero? Ue e Regno Unito sempre più vicini dopo gli ultimi negoziati

Il Financial Times parla di intesa a un passo. Secondo Bloomberg, è stato raggiunto un compromesso sulla pesca. Non è escluso un annuncio nelle prossime ore

«L’Ue e il Regno Unito a un passo dall’accordo». L’ottimismo sui negoziati per la Brexit è tutto nel titolo del Financial Times, che ripercorre i colloqui tecnici e politici che si stanno tenendo a Bruxelles sul negoziati per un accordo di libero scambio tra le due parti della Manica. Il quotidiano della City scrive che le parti sono «fiduciose» che un accordo sia «imminente». «Dai colloqui è emersa una rara atmosfera di ottimismo», con i negoziatori «esausti che hanno cercato di fornire al pubblico alcune rare buone notizie prima di Natale, dopo un estenuante 2020».

Fonti francesi: «Enormi concessioni» da parte di Londra

Non solo. Secondo Bloomberg è già stata elaborata una bozza di compromesso sulla pesca, l’ultimo scoglio rimasto prima di un accordo sulla Brexit, con la definizione di confini chiari per lo sfruttamento delle acque tra Regno Unito, Francia e Danimarca. A Downing Street, aggiunge la responsabile del servizio politico della Bbc Laura Kuenssberg, sarebbero «molto fiduciosi» sul raggiungimento di un’intesa. Ieri 23 dicembre, in tarda serata, fonti francesi vicine al dossier hanno detto che ci sono state «enormi concessioni» da parte del Regno Unito. I colloqui tra le parti sono proseguiti tutta la notte e non è escluso un annuncio a breve.

