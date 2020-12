Brexit con accordo, Johnson esulta: «Riprendiamo in mano il nostro destino. Benefici anche per l’Europa» – Il video

Boris Johnson esulta per l’intesa sulla Brexit raggiunta con l’Unione europea al termine di estenuanti negoziati, affermando che il futuro accordo di libero scambio consentirà al Regno Unito da un lato di «difendere i posti di lavoro», dall’altro di «riprendere in mano il nostro destino», uscendo dal mercato unico e dall’unione doganale dal primo gennaio 2021. Il premier britannico ha promesso prosperità ai cittadini e ha rassicurato le aziende, che a suo giudizio d’ora in poi potranno contare su una «nuova stabilità» e un enorme mercato di scambio economico-commerciale. Ha definito l’accordo «buono per tutta l’Europa» e ha indicato comunque nella battaglia contro il Coronavirus la «priorità numero uno» per il Paese.

Video: Twitter / @BorisJohnson

