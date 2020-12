Coronavirus, impennata dei decessi in Veneto: sono 191 nelle ultime 24 ore – Il video

Impennata dei decessi per Coronavirus in Veneto, 191 nelle ultime 24 ore. Sono invece 2.655 i nuovi positivi. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 246.089, quello dei morti arriva a 6.298. I ricoverati attuali sono 3.395, di cui 397 in terapia intensiva (+10) e 2.998 in area non critica (-9). Il governatore del Veneto, Luca Zaia, non ha partecipato alla consueta conferenza stampa a causa del terremoto avvenuto in Croazia e avvertito in tutto il Nord-Est. La Regione Veneto, tramite l’assessora Manuela Lanzarin, ha comunicato che è in arrivo una nuova circolare del ministero della Salute per quanto riguarda i tamponi, tema cruciale per la ricerca dei contagi, su cui si sono recentemente scontrati lo stesso Zaia e il microbiologo Andrea Crisanti.

Video: Facebook / Luca Zaia

