Coronavirus, in Veneto forte impennata di nuovi contagi: +4.800, quasi il doppio di ieri. Aumentano anche i morti: +129

Sono del Veneto i primi dati pubblicati in Italia sul Coronavirus. Anche oggi, i numeri che arrivano dalla Regione non sono incoraggianti: sono 4.800 i nuovi contagi registrati in 24 ore nella Regione, per un totale da inizio pandemia che ormai supera le 250mila infezioni (253.875). Ieri, l’aumento dei nuovi positivi era stato di +2.986. Secondo il bollettino regionale, sono 129 le morti legate alla Covid-19 segnalate nell’ultimo giorno. Ieri le vittime erano state leggermente di meno: 112. Il totale delle vittime sale a 6.539 da inizio pandemia. Negli ospedali la pressione rimane costantemente sopra i 3.000 ricoverati (3.033), con un leggero incremento (+4) delle terapie intensive, per un totale di 394 posti letto occupati.

