In Veneto lieve rallentamento di contagi: +3.165 positivi, +46 morti nelle ultime 24 ore

Meno di ieri, ma sempre alti. I numeri dei nuovi positivi al Coronavirus individuati in Veneto si mantengono oltre i 3.000, confermando il ritmo che prosegue dalla metà di novembre. Secondo quanto diffuso dal Bollettino regionale, sono per la precisione 3.165 i casi tracciati nelle ultime 24 ore (ieri 4.805). Il totale dei casi sul territorio fin dall’inizio del monitoraggio sale a 261.845. Per quanto riguarda le vittime, sono 46 decessi (ieri 90). Un dato che fa salire il bilancio delle vittime a 6.675. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, ci sono 2.992 ricoveri nelle aree non critiche, 7 in più riaspetto a ieri. Nelle terapie intensive si contano 400 posti letti occupati (-1 rispetto a ieri).

