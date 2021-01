Coronavirus, in Veneto 106 decessi nelle ultime 24 ore. Zaia: «La terza ondata? Pericolo imminente» – Il video

In Veneto si contano 3.388 nuovi positivi al Coronavirus e 106 decessi nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino dell’8 gennaio 2021 è del 6,74%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di tamponi effettuati pari a 50.235), mentre l’Istituto superiore di sanità (Iss) considera solo i primi a livello nazionale. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 280.719, quello dei decessi arriva a 7.263. I ricoverati attuali sono 3.345 (-22), di cui 387 in terapia intensiva (-2) e 2.958 in area non critica (-20). Il governatore Luca Zaia ha dichiarato: «Ci hanno detto che c’è un pericolo imminente di una terza ondata, ci rimettiamo alle valutazioni dell’Iss per la fascia di rischio. Non penso che andremo in zona rossa, ma non vi so dire se saremo arancioni. Dobbiamo attendere».

