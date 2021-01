Coronavirus, l’indice Rt torna sopra 1. L’ordinanza: Calabria, Emilia, Lombardia, Sicilia e Veneto in zona arancione

Trapelano i primi dati della bozza del monitoraggio elaborato settimanalmente dall’Istituto superiore di sanità, l’Iss. L’indice Rt, che misura la trasmissibilità del Coronavirus, calcolato nel periodo 15-28 dicembre solo sui casi sintomatici, ha raggiunto il valore di 1,03. È la quarta settimana di fila in cui il valore fa registrare un aumento ed è la prima volta, dopo sei settimane, che l’Rt nazionale supera quota 1.

«Siamo in una fase delicata – sottolineano i tecnici che elaborano il monitoraggio dell’Iss -, che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti». In particolare, sono 12 le Regioni che registrano un rischio epidemico alto, mentre la settimana precedente nessun territorio si trovava in questa fascia di pericolo.

La Toscana è la regione più virtuosa

Otto, invece, le Regioni a rischio moderato, di cui due a forte rischio di progressione. Solo la Toscana è riuscita a contenere la diffusione del virus, collocandosi nella fascia di rischio basso. Secondo l’ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata, passano in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

L’elenco degli intervalli dell’Rt, regione per regione

La Lombardia si troverebbe, in realtà, sulla soglia della zona rossa, che scatta quando l’indice Rt supera il valore di 1,25. Seguono gli indici di trasmissibilità delle altre Regioni italiane, con il valore inferiore dell’intervallo dell’Rt indicato tra parentesi.

Abruzzo 0,9 (0,83)

Basilicata 0,83 (0,67)

Calabria 1,14 (1,04)

Campania 0,83 (0,76)

Emilia-Romagna 1,05 (1,03)

Friuli 9,91 (0,86)

Lazio 0,98 (0,94)

Liguria 1,02 (0,95)

Marche 0,93 (0,82)

Molise 1,27 (0,96)

Piemonte 0,95 (0,92)

Provincia Bolzano 0,81 (0,75)

Provincia di Trento 0,85 (0,79)

Puglia 1 (0,96)

Sardegna 1,02 (0,95)

Sicilia 1,04 (0,99)

Toscana 0,9 (0,87)

Umbria 1,01 (0,95)

Val d’Aosta 1,07 (0,87)

Veneto 0,97 (0,96)

Leggi anche: