Coronavirus, in Lombardia salgono gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: +23 (ieri 15). 59 le vittime in 24 ore

Il bollettino del 10 gennaio

Sono +3.267 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. In aumento rispetto al numero riportato dal bollettino regionale di ieri quando i nuovi positivi erano +2.506. Tornano a crescere in parallelo anche i tamponi: oggi +25.011 a fronte dei +18.415 eseguiti ieri. Sul fronte delle vittime si registra una dato in diminuzione per il secondo giorno consecutivo: +59 in 24 ore contro i +63 del 9 gennaio, e i +133 di due giorni fa. Il numero complessivo di vittime registrate dall’inizio del monitoraggio è attualmente pari a 25.787. Si abbassa ancora la pressione sulle strutture sanitarie: dopo le -10 unità registrate ieri, oggi siamo a –3, con un numero di ingressi giornaliero pari a 23 (ieri 15). Si osserva un calo anche per i ricoveri in area medica: oggi sono 3.598 a fronte dei 3.557 di ieri. Aumentano le persone in isolamento domiciliare: 53.741 (51.404 ieri) mentre il totale dei dimessi e guariti raggiunge quota 417.173.

