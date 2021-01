Coronavirus, falso allarme dalla Casa Bianca su una variante Usa: «Più contagiosa di quella inglese». In Iran Khamenei blocca i vaccini occidentali: «Vogliono contaminarci»

L’esistenza di una variante americana è stato comunicato dalla Casa Bianca ai governatori con toni allarmistici, ma secondo i ricercatori dei Cdc non si sarebbero conferme scientifiche dietro le ipotesi della dottoressa Deborah Birx. L’Iran intanto rischia di restare senza vaccini dopo lo stop della Guida Suprema che sospetta di un complotto occidentale per contaminare il Paese con i vaccini

EPA/ETIENNE LAURENT | L’ingresso del pronto soccorso del Lac Usc Hospital di Los Angeles

L’allarme partito ieri 8 gennaio dalla task force sul Coronavirus della Casa Bianca su una possibile variante americana più contagiosa delle altre si è rivelato sostanzialmente falso, perché basato sulle supposizioni della sola dottoressa Deborah Birx e sarebbero abbondantemente imprecisi, secondo diversi funzionari del governo. Secondo la ricostruzione del New York Times, l’ipotesi sollevata dalla dottoressa Birx si è rapidamente trasformata in un report inviato ai governatori, messi in guardia dalla presenza di una variante del Coronavirus scoperta negli Stati Uniti e che sarebbe la causa del drastico aumento dei contagi nel Paese dall’inizio dell’autunno: «Questa accelerazione – riportava il report della Casa Bianca – suggerisce che potrebbe esserci una variante Usa che si è evoluta qui, oltre alla variante inglese che si sta diffondendo nelle nostre comunità e potrebbe essere il 50% più trasmissibile».

Diversi funzionari dei Cdc rimasti anonimi riferiscono di aver tentato di frenare l’allarme, chiedendo alla Casa Bianca di rimuovere il messaggio partito da Birx, senza però riuscirci. Secondo il portavoce dei Cdc, Jason McDonald: «Finora, né i ricercatori né gli analisti dei Cdc hanno visto l’emergere di una particolare variante negli Stati Uniti», nonostante l’ampia ricerca che ha coinvolto almeno 5.700 campioni tra novembre e dicembre.

EPA | La Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei

L’ayatollah Ali Khamenei ferma l’importazione di vaccini prodotti negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Nonostante l’Iran sia stato travolto dalla peggiore situazione pandemica nel Medio Oriente, l’ayatollah Ali Khamenei ha ordinato di fermare le importazioni di vaccini prodotti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito perché «sono completamente inaffidabili». La Guida Suprema dell’Iran ha sollevato il sospetto che l’invio dei vaccini da Occidente sia un tentativo di «contaminare altre nazioni». In un intervento televisivo ha aggiunto anche la Francia tra i soggetti inaffidabili, andando a ripescare lo scandalo del sangue contaminato tra gli anni ’80 e ’90: «Data la nostra esperienza con le forniture di sangue contaminato dall’Hiv in Francia, neanche i vaccini francesi sono affidabili». L’intervento di Khamenei ha costretto i vertici della Mezzaluna Rossa a bloccare il primo blocco di vaccini, 150 mila dosi donate dall’americana Pfizer.

