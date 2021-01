Crisi di governo, standing ovation per Liliana Segre. L’aula saluta la senatrice a vita con un lungo applauso – Il video

L’aveva promesso e così è stato, nonostante il viaggio le sia stato sconsigliato dai medici per rischi legati alla pandemia di Coronavirus. La senatrice a vita Liliana Segre contava «di riprendere le trasferte a Roma solo una volta vaccinata», ma dinanzi alla crisi di governo «del tutto incomprensibile» ai suoi occhi, la senatrice a vita ha sentito «un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile» tant’è che si è presentata in Senato per partecipare al voto di fiducia all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

La senatrice è stata accolta da un lunghissimo applauso da parte dell’intero emiciclo nell’Aula di Palazzo Madama, nonché da tutti i membri del Governo. Poco prima di entrare in aula, la senatrice Segre, accompagnata dalla scorta, ha salutato i giornalisti presenti all’esterno del Senato chiedendo con cortesia e un pizzico di ironia di mantenere le distanze di sicurezza: «Andate a trovare le vostre nonne invece di venire a trovar me, saranno molto contente».

