Crisi di governo, sui social gli hater si scagliano contro i senatori a vita prima del voto

Manca poco al voto in Senato che dovrebbe determinare la tenuta del Governo, almeno per il momento. Il numero dei cosiddetti responsabili che potrebbero appoggiare Conte è ancora incerto, così come la loro identità. Tra questi ci potrebbero essere anche diversi senatori a vita (sono sei tutto), diventati nelle ultime ore bersaglio di una campagna d’odio sui social media, e non soltanto per il loro potenziale sostegno all’esecutivo, come si evince da alcuni esempi riportati in basso.

Attualmente ad essersi dichiarati favorevoli a votare la fiducia al Governo Conte sono stati la senatrice Liliana Segre e l’ex premier Mario Monti. Anche l’accademica e biologa Elena Cattaneo si era mostrata aperta alla possibilità di votare la fiducia. Non è ancora certa la partecipazione al voto dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, attualmente 95 anni d’età, così come non lo è neppure per il fisico Carlo Rubbia e l’architetto Renzo Piano.

