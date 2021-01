«Nulla sarà come prima dopo la pandemia di Coronavirus. Il Governo deve essere all’altezza». Con un discorso sulla falsariga di quello pronunciato ieri alla Camera, dove ha ottenuto la fiducia con la maggioranza assoluta, Giuseppe Conte oggi affronta a Palazzo Madama la vera e propria prova del nove per la tenuta del governo e della premiership con il voto di fiducia del Senato. Una prova difficile, con una maggioranza assoluta fissata a 161 voti che difficilmente verrà raggiunta, malgrado il lavorio di giorni scorsi alla ricerca di «volenterosi» e «responsabili» con vocazione «europeista».

Anche al Senato il premier ha sottolineato come durante la situazione di emergenza pandemica, in «un costante e serrato dialogo con tutti i livelli istituzionali, a partire dalle Autorità regionali sino a quelle comunali, nella consapevolezza che solo praticando indefessamente il principio di leale collaborazione sarebbe stato possibile perseguire strategie di intervento efficaci, considerato che le competenze in materia di gestione sanitaria sono rimesse primariamente alle Regioni». Anche in questo caso Conte ha fatto appello al ritrovamento delle «ragioni alte della politica», quale «servizio alla comunità nazionale e non gestione al contingente e dei propri interessi».

Renzi: «Interverrò nel primo pomeriggio»

«Oggi giornata di dibattito in Senato sul Recovery Plan e sulle dimissioni delle nostre ministre. Io interverrò nel primo pomeriggio. Buona giornata a tutti!». Ad annunciarlo su Twitter è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Dopo il discorso del premier Conte, seguiranno gli interventi di 43 senatori a cui si aggiungono 8 dichiarazioni di voto.

I voti di fiducia a Conte al Senato

Al momento, i voti di fiducia al Senato oscillano tra i 153 e i 156. Ma le incognite sono tante, anche al netto di possibili slanci individuali non preannunciati, come accaduto ieri con Renata Polverini che, di fatto, ha creato uno strappo personale abbandonando Forza Italia. Al Senato il premier Conte potrà contare sull’appoggio certo di 142 senatori, di cui 92 del Movimento 5 Stelle, 35 del Partito Democratico, 7 delle Autonomie e 6 di Liberi e Uguali e di 2 senatori a vita, tra cui quello di Liliana Segre. A questi potrebbero aggiungersi ulteriori 9-10 senatori del gruppo Misto e un ulteriore senatore a vita: in tal caso si raggiungerebbe si raggiungerebbe quota 152-153. Ulteriori voti potrebbero arrivare sempre dal fronte dei senatori a vita, ma anche da Italia Viva, dal Gruppo Misto e da Forza Italia.

